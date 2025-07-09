إغلاق 11 ساحة وقوف غير رسمية للعجلات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت لجنة متابعة الساحات والمعارض في قيادة العمليات بإسناد القطعات الماسكة، من غلق (١١) ساحة "كراج" لوقوف العجلات غير مجازة وتعمل بدون موافقات اصولية وذلك في مناطق (المنصور، ، ، ، الكريمات، شارع حيفا) بجانب ".ودعت عمليات ، بحسب البيان: "اصحاب ساحات وقوف العجلات الغير مجازة إكمال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة لمزاولة العمل بشكل اصولي ووفق السياقات القانونية المعمول بها".