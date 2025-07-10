جريمة قتل في محطة وقود بالحسينية: الأجهزة الأمنية تبحث عن "بوزرجي"

وفقًا للمعلومات الأولية، وقعت الجريمة صباح اليوم، حيث قام المتهم بإطلاق النار على الضحية داخل المحطة، مما أدى إلى مقتله على الفور. ولم تتضح بعد الدوافع وراء هذا الحادث المروع.وقد باشرت القوات الأمنية فور تلقيها البلاغ بفتح تحقيق شامل وجمع الأدلة في مسرح الجريمة، كما كثفت من إجراءات البحث والتحري للقبض على الجاني وتقديمه للعدالة. ويأتي هذا الحادث ليُسلط الضوء مجددًا على ظاهرة انتشار الأسلحة الشخصية وخطورتها في المجتمع.