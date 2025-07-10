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أنباء عن سقوط جسم غريب في كركوك
أمن
2025-07-10 | 18:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
372 شوهد
أفاد مصدر أمني، بسقوط جسم غريب في
محافظة كركوك
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "أنباء عن سقوط جسم غريب في ناحية
التون كوبري
بمحافظة
كركوك
".
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.
>>
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