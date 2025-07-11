تفاصيل ما حصل في شمال العراق فجرا

وقال الجهاز في بيان تابعته ، إنه "في الساعة الـ 1:35 صباحًا، تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مواقع قوات البيشمركة في محور (بردي = آلتون كوبري) في ".وأضاف الجهاز أنه، "لم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية".وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق، بسقوط جسم غريب في محافظة .وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "أنباء عن سقوط جسم غريب في ناحية بمحافظة كركوك".