العثور على جثة شاب والقبض على قاتليه في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على اصل الاخبار الوارد اليها حول وجود جثة مرمية في منطقة غير مأهولة ومن خلال المعطيات التي توفرت حال الاستخبار، تم تشكيل فريق عمل من قبل قسم شرطة وبإشراف قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، والتوجه إلى محل الحادث".واضافت القيادة ان "الفريق توصل وخلال وقت قياسي اقل من ثلاثة ساعات إلى تحديد هوية الجناة وأماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم بعد اخذ الموافقات القضائية الأصولية بناءً إلى أصل الشكوى المقدمة من قبل المدعين بالحق الشخصي"، لافتة الى انها "سوف تكشف للرأي العام اسباب وحيثيات ودوافع في وقت آخر، بعد إكمال كافة التحقيقات".