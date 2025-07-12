منتسب أمني يُنهي حياته بطلق ناري شرق بغداد



ـ محلي



أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانتحار شاب منتسب في شرطة الكهرباء شرق العاصمة .



وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، أن "أحد منتسبي شرطة الكهرباء أقدم على إطلاق النار على نفسه داخل محطة كهرباء في منطقة البلديات شرق العاصمة".



وتابع أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، التي لم تعرف أسبابها حتى الآن".