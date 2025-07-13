الداخلية تنفي مقتل وإصابة عراقيين بإطلاق نار من حرس الحدود الكويتي

الحدود قامت بفتح النار تجاه العراقيين قرب الشريط الحدودي، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر".وأضافت أنها "تنفي نفياً قاطعاً هذه الادعاءات"، مؤكدة أن "الحدود العراقية - الكويتية مستقرة وآمنة، ولا تشهد أي حوادث من هذا النوع".ودعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى "توخي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، واعتماد المصادر الرسمية المعتمدة في نقل الأخبار والمعلومات الأمنية".