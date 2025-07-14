استعدادا للأربعينية.. الشمري يصل طهران للمشاركة باجتماع ثلاثي مع نظيريه الإيراني والباكستاني

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "الاجتماع شهد مناقشة جميع ما يتعلق بدخول الزائرين وانسيابية حركتهم، فضلاً عن موضوعات تتعلق بهذه المناسبة المهمة. وشهد الاجتماع من جانب آخر بحث تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات والإقامة وقضايا تتعلق بالجانب الأمني".وأعرب الإيراني عن امتنانه لحكومة وشعب لاستقبالهم زوار الأربعين.في حين أكد وزير الداخلية أن "زيارة الأربعين من القضايا المهمة بين هذه البلدان".وحضر هذا الاجتماع الثلاثي عدد من القادة والضباط من وزارة الداخلية العراقية ومحافظ وأعضاء اللجنتين الأمنية والخدمية، كما حضر سفراء الدول المشاركة في هذا الاجتماع، فضلاً عن عدد من المسؤولين من حكومتي وباكستان.