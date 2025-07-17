ارتفاع حصيلة ضحايا الهايبر ماركت في الكوت الى 77 شهيدا

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حصيلة الضحايا لحريق الهايبر ماركت في مدينة ارتفعت لتسجل 77 شهيدا".واعلن محافظ ، في وقت سابق من اليوم الخميس، فقدان 50 شخصا إثر حريق الهايبر ماركت في المدينة.