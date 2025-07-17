باكستاني يقتل اثنين من مواطنيه في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "عاملا باكستانيا قام بقتل اثنين من العمال الباكستانيين بواسطة مطرقة".

وأضاف المصدر أن "العامل هرب الى جهة مجهولة"، مشيرا الى أنه "يعمل في احد الحقول غرب ".