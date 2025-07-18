بيان رسمي ينفي "تورط 30 سورياً" في حريق الكوت

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " تتابع باهتمام بالغ ما يُتداول عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن (تورط مجموعة من السوريين، يُقدّر عددهم بأكثر من 30 شخصًا، في حادث الحريق المؤسف الذي وقع في ، الكوت)".وأضاف أن "هذه المعلومات عارية عن تمامًا، ولا تستند إلى أي تحقيق رسمي أو مصدر موثوق"، مبيناً أن "عدد السوريين الموجودين فعليًا في موقع الحادث هو (6 أشخاص فقط)، دخلوا بشكل أصولي وشرعي، وجميعهم مُجرّدون ومثبتة بياناتهم بالكامل لدى دوائر الدولة ودوائر الاستخبارات، وقد تم التحقق من أوضاعهم بشكل دقيق، وهم حالياً متواجدون ومتاحون أمام اللجنة التحقيقية التي شكلتها وزارة الداخلية".ودعا "وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الحذر والدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تُربك الرأي العام، مؤكدة أن أي تفاصيل رسمية بشأن التحقيق ستُعلن عبر القنوات المعتمدة فقط".