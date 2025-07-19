وزير الداخلية ومحافظ كربلاء يعقدان مؤتمراً أمنياً في مقر قيادة العمليات

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " بحضور وكيل لشؤون الشرطة وقائد عمليات ومستشار للشؤون الخدمية ونائبي المحافظ وقادة الشرطة ومدراء المرور لمحافظات بابل والنجف والديوانية وواسط والانبار والقيادات الامنية في وزارة الداخلية والدفاع والحشد الشعبي ومدراء الاجهزة الامنية والاستخباراتية والدفاع المدني والمرور وممثلين عن العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين وممثلين عن وزارة الكهرباء والنفط والنقل والصحة والتجارة والاعمار والاسكان والبلديات".وتابعت، ان "المؤتمر ناقش الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الأربعين حيث تم التأكيد على ضرورة التكامل والتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والخدمية ودعم جهود في انجاح هذه الزيارة على المستويات كافة لضمان انسيابية الحركة وحماية الزائرين وتوفير أفضل الخدمات خلال أيام الزيارة".