طائرة تقصف سيارة مدنية تقل شخصين في العراق

وقال المصدر لـ ، ان "طائرة مسيرة قصفت سيارة مدنية تقل شخصين بقضاء في ، ما أدى الى مقتل احدهما واصابة اخر بجروح".وأضاف المصدر ان "الطائرة يعتقد انها تركية"، مشيرا الى انه "تم نقل جثة القتيل الى الطب العدلي والجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".