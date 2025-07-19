تفجير مسيطر عليه في البصرة غداً

أعلنت ، السبت، عن تفجير مسيطر عليه في منطقة الشمالية صباح يوم غد.

‎وقالت القيادة في بيان، "سيقوم الجهد الهندسي في بإجراء تفجير وإتلاف بعض المخلفات الحربية في منطقة الشمالية

غدا الاحد 20 -7-2025".

وأضاف البيان أن وقت التفجير "من الساعة 6 إلى 9 صباحا".