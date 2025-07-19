الدفاع المدني يبرأ نفسه من كارثة الكوت: سنتسلم طائرات بعد شهر

وقال صباح في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية ، إن “الدفاع المدني بريء من تهمة الإهمال، حيث لم تُعرض مخططات بناية على المديرية كما هو متبع قانونًا، وبالتالي لم يتم منح أي موافقة رسمية عليها”، مشددًا على أن “مسؤولية السلامة تقع أولاً على الجهة المنفذة والجهات الرقابية المختصة”.وأوضح صباح أن “الدفاع المدني استنفر 15 سيارة إطفاء خلال دقائق من اندلاع الحريق، وقد تمكنت فرقه من إنقاذ عدد كبير من العوائل المحاصرة داخل المبنى، ولدينا تسجيلات مصورة توثق تلك اللحظات”، لافتًا إلى أن “عددًا كبيرًا من الأشخاص كانوا متواجدين داخل البناية ساعة الحريق، ما ساهم في تعقيد المهمة وارتفاع الخسائر البشرية”.وأضاف أن “المديرية تعمل بجهوزية عالية وتمتلك آليات حديثة دخل بعضها الخدمة قبل شهرين فقط، كما من المؤمل أن تتسلم طائرات خاصة بالدفاع المدني خلال شهر ونصف، ما سيحدث نقلة نوعية في سرعة الاستجابة وكفاءة الإخماد في الحوادث الكبرى”.وبشأن الواقع العام للحرائق، أشار صباح إلى أن “نسبة الحرائق في عموم البلاد انخفضت بنسبة 58% مقارنة بالأعوام السابقة، بفضل حملات التوعية والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المديرية بالتنسيق مع مختلف الجهات”.