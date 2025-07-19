الدفاع تعلن التحقيق باستشهاد وإصابة أربعة جنود

أعلنت عن تشكيل مجلس تحقيقي باستشهاد وإصابة أربعة جنود ضمن .

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وقال في بيان، "وجّهنا بتشكيل مجلس تحقيقي عاجل للوقوف على ملابسات حادث استشهاد أحد المقاتلين وإصابة ثلاثة آخرين ضمن قاطع الفوج الثالث لواء مغاوير ، إثر سقوط سقف كرفان عليهم أثناء الواجب في 19 تموز 2025".

وأضاف "سنتخذ الإجراءات القانونية بحق أي تقصير يُثبت في هذا الحادث المؤسف".