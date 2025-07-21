توجيهات امنية تخص الزيارة الاربعينية

وقالت في بيان ورد لـ، ، ان " ، رئيس للزيارات المليونية وصل بعد زيارته إلى منفذ المنذرية الحدودي، الى ، وعقد في مقر قيادة عمليات ، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات الجارية في محافظات وصلاح الدين وديالى وقضاء لإنجاح تأمين سير الزائرين في هذه المحافظات خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بحضور ورئيس اللجنة الخدمية وقيادات الشرطة والعمليات ونواب المحافظين لهذه المحافظات".وأضافت ان "الوزير استمع إلى شرح موجز عن آلية تنفيذ الخطط في هذه المحافظات والاستعدادات فيها وعرض جميع التفاصيل المتعلقة بإنجاح هذه المناسبة المليونية".وشدد "على تسهيل حركة وانسيابية الزائرين وتوفير الأجواء المناسبة والخدمات الكافية لهم"، مؤكدا على أهمية الاعتماد على الجهد الاستخباري وتوزيع المهام والواجبات وفق رؤية عملية وتغطية جميع محاور الزائرين".واكد "على إظهار هذه المناسبة الخالدة بالشكل الأمثل لكونها رسالة عالمية ذات قيم سامية ومعانٍ كبيرة ومؤثرة".