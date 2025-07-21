الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن رواتب منتسبيه.. هل يتكرر الزخم والتكدس؟

وأوضحت المديرية في بيان ورد لـ ، أن "آلية التوزيع الجديدة تعتمد على بطاقة المهندس الذكية، والتي تم ربطها بأجهزة خاصة لصرف الرواتب تم نشرها في عدد من المواقع المعتمدة، كما يجري التنسيق مع فروع مصرف النهرين الإسلامي لضمان التوسع وزيادة نقاط التوزيع".وبيّنت أن "بطاقة المهندس توفر ميزات مالية ميسرة، أبرزها نسبة فائدة مخفضة لا تتجاوز 1%، مع إمكانية استخدامها في الهايبر ماركتات والمراكز التجارية العامة، بما يعزز من سهولة التعاملات المالية للمقاتلين وعائلاتهم".وشددت المديرية على أن "البطاقات آمنة ومدعومة تقنياً، وجميع الإجراءات تجري بإشراف مباشر من الدوائر المالية المختصة في الهيئة، لضمان العدالة والشفافية في صرف الرواتب وتقديم أفضل الخدمات للمنتسبين".