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رفع الساتر الأمني في سامراء وترحيب واسع
أمن
ترحيب واسع بمبادرة رفعِ الساتر الأمني
مواطنون: خطوة من شأنها إعادة الهوية الزراعية والتنموية للمدينة
2025-07-25 | 04:55
2025-07-25T04:55:22+00:00
Alsumaria Tv
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رفع الساتر الأمني في سامراء وترحيب واسع
المصدر:
السومرية
261 شوهد
ترحيب واسع بمبادرة رفعِ الساتر الأمني
مواطنون: خطوة من شأنها إعادة الهوية الزراعية والتنموية للمدينة
أهالي
سامراء
يرحبون برفع الساتر الأمني!
شيوخ ووجهاء وأبناء المدينة اعتبروا الخطوة بداية لاستعادة هوية سامراء الزراعية والتنموية
بلدية سامراء أكدت أن إزالة الساتر ستفتح المجال لإنشاء مدينة جديدة، توزيع الأراضي لمستحقيها، وبناء مجمعات حكومية حديثة
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