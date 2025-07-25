رفع الساتر الأمني في سامراء وترحيب واسع

أهالي يرحبون برفع الساتر الأمني!شيوخ ووجهاء وأبناء المدينة اعتبروا الخطوة بداية لاستعادة هوية سامراء الزراعية والتنمويةبلدية سامراء أكدت أن إزالة الساتر ستفتح المجال لإنشاء مدينة جديدة، توزيع الأراضي لمستحقيها، وبناء مجمعات حكومية حديثة