اعتقال ناشط مدني في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية اعتقلت اليوم الناشط المدني عمار جرس من داخل منزله في منطقة حي الشرطة وسط المحافظة".وأضاف المصدر، أن "الاعتقال جاء على خلفية شكوى مقدمة من قبل أحد النواب قبل حوالي سنة".