الشرطة الاتحادية تنعى أحد منتسبيها بحادثة الدورة

وذكر بيان للقيادة، "تنعى قائداً وضباطاً ومراتب، الشهيد البطل المفوض (غزوان الربيعي)، المنسوب الى سرية مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية، الذي ارتقت روحه الطاهرة الى بارئها أثناء الواجب المقدس، على خلفية الحادث الآثم الذي حصل في إحدى دوائر في جانب صباح هذا اليوم، ".وأكدت القيادة "التزامها الوطني على ان تبقى سيادة القانون وهيبة الدولة هو شعارها الذي من أجله لن تدّخر جهداً بالتضحية في سبيل ان يبقى الوطن آمناً بأهله وأرضه ".ووجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للكشف عن ملابسات ما جرى، ومحاسبة المتورطين في التحرك دون أوامر رسمية.