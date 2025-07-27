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الشرطة الاتحادية تنعى أحد منتسبيها بحادثة الدورة
أمن
2025-07-27 | 11:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
556 شوهد
نعت
قيادة قوات الشرطة الاتحادية
، اليوم الأحد، احد منتسبيها على خلفية الحادث الذي حصل في إحدى دوائر
وزارة الزراعة
جنوب بغداد
.
وذكر بيان للقيادة، "تنعى
قيادة قوات الشرطة الاتحادية
قائداً وضباطاً ومراتب، الشهيد البطل المفوض (غزوان
كريم سلمان
الربيعي)، المنسوب الى سرية مغاوير
اللواء السابع
الفرقة الثانية شرطة اتحادية، الذي ارتقت روحه الطاهرة الى بارئها أثناء الواجب المقدس، على خلفية الحادث الآثم الذي حصل في إحدى دوائر
وزارة الزراعة
في جانب
الكرخ
صباح هذا اليوم،
جنوب بغداد
".
وأكدت القيادة "التزامها الوطني على ان تبقى سيادة القانون وهيبة الدولة هو شعارها الذي من أجله لن تدّخر جهداً بالتضحية في سبيل ان يبقى الوطن آمناً بأهله وأرضه
المقدسة
".
ووجّه
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للكشف عن ملابسات ما جرى، ومحاسبة المتورطين في التحرك دون أوامر رسمية.
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