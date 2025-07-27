تعزيزات بشرية.. إضافة 150 عنصراً لكل مديرية دفاع مدني بعد كارثة الكوت

وذكر بيان للداخلية، ان " ترأس اجتماعًا موسعًا لمدراء الدفاع المدني في جميع المحافظات، بحضور اللجان التفتيشية المختصة لمتابعة عمل مديريات الدفاع المدني وجاهزيتها. ووجه بإرسال 150 عنصرا لتعزيز الموارد البشرية لكل مديرية من مديريات الدفاع المدني في المحافظات، فضلًا عن عجلات إطفاء حديثة ومعدات متطورة لإنجاح عملها وتوفير جميع احتياجاتهم".كما أكد الوزير على "أهمية أن تكون هناك رده فعل سريعة ومباشرة في حال حصول الحوادث لا قدر الله، واعتماد العمل المهني في التعامل مع الحوادث، مشددًا على عدم السماح بافتتاح اي بناية لا تتوفر فيها شروط السلامة والأمان وإغلاق المخالفة منها وعدم التهاون في هذا الأمر مطلقا".يأتي ذلك بعد حريق وقع داخل هايبر ماركت في مدينة بمحافظة ، وأودى بحياة 61 شخصاً، وتسبب بإقالة مسؤولين كبار، واستقالة محافظ واسط.