في البصرة.. اعتقال عصابة مطلوبة بقضايا تسليب وسرقة

وقالت الشرطة في بيان، "بعد وقوع جريمة قتل بدافع السرقة في منطقة نظران عند منتصف الليل، وجّه قائد شرطة اللواء بتشكيل فريق عمل بإمرة مدير الإجرام وبمشاركة شعبة مكافحة البلدة، وبالاشتراك مع قوة من فوج سوات ".وأضاف البيان "من خلال تتبع المراقبة وجمع المعلومات، تم تحديد مكان تواجد العصابة المكونة من أربعة متهمين"، موضحا "في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وخلال أقل من أربع ساعات على ، نفذت القوة الأمنية عملية نوعية داهمت خلالها وكر العصابة، وتم القبض عليهم بعد تبادل لإطلاق النار، وضبط السلاح المستخدم بالجريمة، ودراجات مسروقة، ومواد مخدرة، وأدوات تعاطي".ولفت البيان "أظهرت التحقيقات أن العصابة مطلوبة بأكثر من 10 قضايا تسليب وسرقة في مركز المحافظة".وأكد بحسب البيان أن "هذه العملية رسالة واضحة لكل الخارجين عن القانون بأن في البصرة يقظة وقادرة على الوصول إلى الجناة بسرعة وحزم".