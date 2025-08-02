في البصرة.. اعتقال متهم قتل شقيقه وأصاب شقيقته

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باعتقال متهم قتل شقيقه وأصاب شقيقته في .

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وقال المصدر أمني في حديث لـ ، إن " في ألقت القبض على متهم في جريمة قتل هزت منطقة ".

وأضاف المصدر أن "المتهم البالغ من العمر 18 عامًا قتل شقيقه المجني عليه البالغ من العمر 22 عامًا بطعنة واحدة في الرقبة بواسطة سكين حادة"، مردفا "كما أصاب المتهم شقيقته البالغة من العمر 24 عامًا بعدة طعنات في الظهر والوجه والكف الأيسر".



وأشار إلى أن "المتهم حاول الانتحار بعد بطعن كلتا يديه بالسكين، وهو يرقد حاليًا في مستشفى تحت الحراسة المشددة وحالته الصحية مستقرة".