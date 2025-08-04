الشرطة تحقق في جثة امرأة مقيدة مرمية على سريع الدورة – يوسفية

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية مقيدة الأيدي وعليها آثار تعذيب على طريق الدورة -يوسفية جنوبي ".وأضاف المصدر، أنه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".