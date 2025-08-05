القبض على سبعة ارهابيين بمناطق متفرقة من العراق

وذكر بيان للمديرية، انه "ضمن منهاجها التعرضي المستمر في مكافحة الارهاب وخلاياه وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبعد مراقبة مستمرة نفذت خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة إلى المديرية وبالتنسيق مع القوات الأمنية في تلك القواطع عمليات نوعية متفرقة أسفرت عن إلقاء القبض على 7 ارهابيين بمناطق متفرقة في البلاد صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 1/4 إرهاب".وأشار إلى "تسليمهم الى الجهات المختصة اصوليا حسب السياقات المعمول بها".