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لواء أنصار المرجعية يطالب السوداني بالتحقيق في استهداف مقره
أمن
2025-08-05 | 12:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
377 شوهد
طالب
لواء أنصار المرجعية
، اليوم الثلاثاء،
رئيس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة
محمد شياع السوداني
، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق استهداف مقر اللواء في
منطقة التاجي
شمالي.
وقال اللواء في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "في الوقت الذي طالبنا برسالة خاصة
رئيس الوزراء
بتشكيل لجنة خاصة لكشف الحقائق واعلانها للشعب، نتفاجأ بقائد عمليات
بغداد
بإصدار بيان ينفي الحدث من الأصل وكأن الامر حصل في المريخ، وكان على
قائد عمليات بغداد
ان يحضر ويشاهد ويشخص قبل اصدار بيانه".
وأضاف: "نحن من منطلق الحرص على القانون وسيره، نطالب لجنة خاصة من قبل رئيس الوزراء، ولا تتأثر بتهديد السلاح والبيانات الرنانة من اجل كشف الحادث وكشف الجهات التي من مصلحتها استهداف مجاهدي لواء انصار المرجعية".
ودعا إلى "تشكيل مجلس تحقيقي في نفي قائد بغداد لهذه الحادثة وماهي الجهات التي اثرت عليه لإصدار هذا البيان".
وتابع "تعساً للمجرمين الذين يقتلون ابناء وطنهم من اجل مصالح وولاءات لا نعترف بها، سوى الاعتراف بالعراق وشعبه، ولن تثنينا هذه الجريمة وهذا التهديد عن تطبيق مبادئ المواطنة الحرة في عراق الحضارات".
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شياع السوداني
رئيس الوزراء
منطقة التاجي
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