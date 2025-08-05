لواء أنصار المرجعية يطالب السوداني بالتحقيق في استهداف مقره

وقال اللواء في بيان ورد لـ ، "في الوقت الذي طالبنا برسالة خاصة بتشكيل لجنة خاصة لكشف الحقائق واعلانها للشعب، نتفاجأ بقائد عمليات بإصدار بيان ينفي الحدث من الأصل وكأن الامر حصل في المريخ، وكان على ان يحضر ويشاهد ويشخص قبل اصدار بيانه".وأضاف: "نحن من منطلق الحرص على القانون وسيره، نطالب لجنة خاصة من قبل رئيس الوزراء، ولا تتأثر بتهديد السلاح والبيانات الرنانة من اجل كشف الحادث وكشف الجهات التي من مصلحتها استهداف مجاهدي لواء انصار المرجعية".ودعا إلى "تشكيل مجلس تحقيقي في نفي قائد بغداد لهذه الحادثة وماهي الجهات التي اثرت عليه لإصدار هذا البيان".وتابع "تعساً للمجرمين الذين يقتلون ابناء وطنهم من اجل مصالح وولاءات لا نعترف بها، سوى الاعتراف بالعراق وشعبه، ولن تثنينا هذه الجريمة وهذا التهديد عن تطبيق مبادئ المواطنة الحرة في عراق الحضارات".