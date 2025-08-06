إصابتان بإطلاق نار داخل مطعم في واسط

أفاد مصدر طبي، مساء الأربعاء، بإصابة شخصين بإطلاق نار داخل مطعم في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "فتح رجل ثلاثيني النار على مطعم كباب في قضاء الحي، جنوبي إثر تأخر تسلم طلبه وحدوث مشادة بينه وبين صاحب المطعم ما دفعه إلى العودة للمنزل وإحضار سلاح کلاشنكوف، ليطلق النار على المطعم".

وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن إصابة رجل مسن وطفل كانا متواجدين في المطعم".