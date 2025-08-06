اعتقال "إرهابيين" خططا لتفجير في السليمانية​

أعلن جهاز أمن ، اليوم الأربعاء، عن اعتقال "إرهابيين" اثنين خططا لتفجير دائرة تابعة لوزارة الداخلية بالمحافظة.

وقال الجهاز في بيان إن " لعمليات جهاز أمن الإقليم فتحت تحقيقا بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي حول التخطيط لتنفيذ انفجار".

وأضاف البيان أن "التحقيق أسفر عن تحديد محل سكن الإرهابيين في وإلقاء القبض عليهما في حزيران 2025 بناء على موافقات قضائية"، مؤكدا أن "أحد الإرهابيين منتسب في مركز للدفاع المدني".



وأوضح أن "اعترافات الإرهابيين أظهرت عزمهما على تسميم خزان مياه أحد مراكز الدفاع المدني كخطوة أولى، ومن ثم تفجير إحدى مركبات المركز عبر وضع عبوة مفخخة لاصقة".



وتابع أن "المديرية العامة لعمليات الأسايش نجحت في إفشال المخطط الإرهابي واعتقال الإرهابيين"، مشيرا إلى "توقيفهما استنادا إلى المادة 2 من ، والتحقيق جار في القضية".