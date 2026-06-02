مقتل مواطن بهجوم مسلح شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بمقتل مواطن بهجوم مسلح شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة شرقي العاصمة".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتله في الحال"، مشيرا الى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".