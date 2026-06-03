الاطاحة بشبكة احتيال إلكتروني تمارس التسويق الوهمي في الديوانية

وذكر بيان للجهاز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن جهاز في من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة احتيال إلكتروني كانت تنشط تحت غطاء شركة وهمية تُدعى (كيونت)".وجاءت العملية – وفق البيان – "بعد استحصال الموافقات القضائية، حيث أُلقي القبض على (١٣) متهماً بالجرم المشهود أثناء عقدهم مؤتمراً داخل إحدى القاعات وسط المحافظة، كانوا يمارسون من خلاله أنشطة تسويق شبكي غير مرخص، عبر استدراج المواطنين بوعود كاذبة تتعلق بتحقيق أرباح واستثمارات مالية كبيرة".وأظهرت التحقيقات الأولية أن "الشبكة اعتمدت أساليب تضليل واحتيال لاستحصال الأموال من الضحايا تحت عناوين استثمارية وهمية".وأشار البيان الى "تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".