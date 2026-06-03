مقتل صاحب صالة رياضية واعتقال الجاني في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "شخصاً أقدم على قتل صاحب (جيم) للرجال داخل شقق في جانب ، مستخدماً بندقية في تنفيذ الجريمة".وأضاف أن "قوة أمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث، وتمكنت من اعتقال الجاني وضبط سلاح الجريمة، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه".وأشار المصدر إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بحق المتهم، فيما تستمر الجهات المختصة بجمع المعلومات واستكمال التحقيقات.