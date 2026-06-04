سرايا السلام تسلم ملفها إلى القوات الأمنية في مقر قيادة عمليات سامراء

وأكد نائب ، الفريق أول الركن ، أن هناك لجنة مشتركة تعمل على "فك آلية الارتباط بالحشد الشعبي"، مشدداً على أن هذه القوات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.من جانبه، أوضح قائد "سرايا السلام"، تحسين الحميداوي، خلال مراسم الاستلام والتسليم في مقر قيادة عمليات ، أن "ارتباط هذه القوات سيكون عسكرياً بالقائد العام للقوات المسلحة"، مؤكداً المضي في إجراءات التسليم لضمان انسيابية المهام الأمنية.ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ التوجهات الرسمية لضبط الملف الأمني، وتأكيداً على حصر السلاح بيد الدولة في مدينة سامراء ، وبما يضمن تعزيز التنسيق بين القوات النظامية والتشكيلات التي جرى فك ارتباطها لتكون جزءاً من الرسمية.