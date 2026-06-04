"ابن الحجية".. القبض على مروج للمخدرات في بغداد

وذكرت المصادر للسومرية نيوز، أن "المتهم من أصحاب السوابق، وقد جرى ضبطه بعد متابعة وتحريات ميدانية"، مضيفة ان "المتهم يحمل وشوما متعددة على جسده، من بينها عبارة " ولا ".وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه التوقيف وفق الأصول".