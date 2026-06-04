إخماد حريق كبير في مخزن للمواد الاحتياطية في الفلوجة (فيديو)

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تم اخماد الحريق بمشاركة أكثر من (15) فرقة إطفاء، حيث تم منع امتداد النيران وانقاذ (9) جملونات مجاورة والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل ".وتابعت، انه "لم يتم دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية إلى الحد الأدنى الممكن".