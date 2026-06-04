مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بانفجار "لغم" في الرمادي

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بانفجار "لغم" في بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "لغما من مخلفات عصابات انفجر لدى مرور رعاة أغنام في القرية العصرية بناحية التابعة لقضاء ".

وأضاف المصدر أن الانفجار "أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطرة تم نقلهم إلى مستشفى قريب".