لجنة حصر السلاح تتسلم قوائم المقاتلين والأسلحة التابعة لسرايا السلام

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السومرية نيوز ـ امني



تسلم رئيس لجنة فك الارتباط وحصر السلاح بيد الدولة الفريق اول الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، بيانات المقاتلين والجرد الخاص بالاسلحة والعجلات التابعة لسرايا السلام.