الأمن يعتقل تاجري مخدرات ويضبط أسلحة وأموالاً في بغداد

وذكر بيان للجهاز ورد لـ ، انه "ضمن جهوده المتواصلة لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات، تمكن جهاز ، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، من إلقاء القبض على متهمين اثنين في يتاجران بالمواد المخدرة".وبحسب البيان، "جاءت العملية بعد جهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات المتهمين، أسفرت عن نصب كمين محكم أفضى إلى اعتقالهما، وضبط كميات من مادة الكريستال المخدرة بحوزتهما، فضلاً عن أسلحة نارية ومبالغ مالية".وأشار الى "إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقانون".