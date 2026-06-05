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الأمن يعتقل تاجري مخدرات ويضبط أسلحة وأموالاً في بغداد
أمن
2026-06-05 | 10:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
185 شوهد
أعلن جهاز
الأمن الوطني
، اليوم الجمعة، اعتقال تاجري مخدرات وضبط أسلحة وأموالاً في
بغداد
.
وذكر بيان للجهاز ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "ضمن جهوده المتواصلة لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات، تمكن جهاز
الأمن الوطني
، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، من إلقاء القبض على متهمين اثنين في
بغداد
يتاجران بالمواد المخدرة".
وبحسب البيان، "جاءت العملية بعد جهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات المتهمين، أسفرت عن نصب كمين محكم أفضى إلى اعتقالهما، وضبط كميات من مادة الكريستال المخدرة بحوزتهما، فضلاً عن أسلحة نارية ومبالغ مالية".
وأشار الى "إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقانون".
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