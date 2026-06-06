الدفاع توضح للسومرية مستجدات ملف تسليم السلاح: عملٌ منظم ولا سقف زمنياً

وأوضح اللواء في حديث لـ " "، أن هذا الملف يُدار من قبل لجنة يرأسها نائب ، مبيناً توزيع المهام ضمن اللجنة، حيث يتولى معاون رئيس أركان الجيش للإدارة متابعة كافة القضايا المتعلقة بالدرجات الوظيفية والأمور الإدارية، بينما يشرف المستشار القانوني في على وضع الأطر القانونية التي تُتخذ على أساسها كافة القرارات والإجراءات التنفيذية.وأشار الخفاجي إلى أن مسألة الدرجات الوظيفية تعتمد بشكل أساسي على .وفيما يتعلق بالتوقيتات الزمنية، أكد مدير والتوجيه المعنوي أنه "لا يوجد وقت محدد لإنهاء المعنية بملف تسليم السلاح"، مشدداً على أن العمل "مهم ومنظم" ويجري وفق مسارات دقيقة لضمان تحقيق أهدافه.