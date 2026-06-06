رئيس الجمهورية من منتدى دلفي في السليمانية: حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد أولوية للإصلاح

وقال رئيس الجمهورية خلال كلمته في دلفي بالسليمانية، إن "المنتدى تمكن خلال فترة قصيرة من أن يكون منصة حيوية للحوار بين قادة السياسة والاقتصاد والفكر من مختلف أنحاء العالم"، مبيناً أن "نجاحه يعكس تنامي الإدراك الدولي للدور الذي يمكن أن يضطلع به في بناء جسور الحوار وتعزيز التفاهم بين الشعوب والدول".وأضاف أن "العراق يعمل على تطوير إمكاناته ليكون دولة جاذبة للمشاريع والاستثمارات ومنطقة آمنة ومطمئنة للشركات ورؤوس الأموال الدولية"، مشيداً بـ"قرارات عدد من الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون من أجل أن تكون الدولة وحدها المالكة للسلاح".وأشار إلى أن "الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد ويسهم في البناء والإعمار"، مؤكداً أن "الاستقرار لم يعد هدفاً محلياً فحسب، بل أصبح شرطاً أساسياً للتنمية المحلية والإقليمية والعالمية".وأوضح أن "الحوارات العملية والمنتجة تمثل ضرورة لمعالجة التحديات والحد من المخاطر المتفاقمة"، لافتاً إلى أن "التحديات التي تواجه العراق لا ينبغي أن تعطل التطلع إلى تنمية رفاهية الشعب وتعزيز فرص الازدهار".وبين أن من أبرز التحديات التي تواجه البلاد "تنمية مصادر الدخل وتنويعها، وإنهاء النظام الريعي، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ البيئة الآمنة الجاذبة للمستثمرين"، مؤكداً أن "مكافحة الفساد واجتثاث بؤره بشجاعة ودون تردد تمثل أولوية أساسية في مسار الإصلاح والتنمية".ودعا رئيس الجمهورية إلى "تضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لمواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية والاستقرار"، معرباً عن تطلعه إلى "المزيد من فرص السلام والتنمية والتعاون بين الأمم".