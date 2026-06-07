اثر نوبة قلبية.. وفاة ضابط برتبة عميد في اليرموك

وأفاد مصدر أمني للسومرية نيوز بأن الضابط -وهو منسوب إلى العراقية- توفي في ظروف غامضة أثناء استراحته في منزله. وأوضح المصدر أن قوة أمنية توجهت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث عثرت على امرأة كانت برفقته داخل المنزل، مشيراً إلى أن طبيعة العلاقة التي تربط المتوفى بتلك المرأة لا تزال غير واضحة حتى اللحظة.ووفقاً لادعاء المرأة، فإن العميد فارق الحياة إثر مضاعفات صحية ألمّت به جراء تناوله قرصاً من المنشط الجنسي "الفياجرا". وبناءً على ذلك، تحفظت الجهات الأمنية المختصة على المرأة، وباشرت تحقيقاً موسعاً للوقوف على الملابسات الحقيقية للحادث.