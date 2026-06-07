الاطاحة بمتسللين وضبط أكداساً من العتاد في نينوى وديالى

وذكر بيان للجهاز، ان "مفارز الجهاز تمكنت في ، وبعد متابعة استخبارية واستحصال الموافقات القضائية، من إلقاء القبض على عدد من المتسلِّلين الأجانب بعد دخولهم الأراضي العراقية بصورة غير قانونية ووصولهم إلى مدينة ، حيث جرى توقيفهم وفق أحكام قانون الإقامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".وأضاف البيان، انه "في إطار تنفيذ مذكرات القبض القضائية، نفّذت مفارزنا في واجباً نوعياً في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، وذلك وفق أحكام المادة (٣٧) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على متهمَين".وفي ، أشار البيان الى انه "بناءً على معلومات استخبارية، تمكّن جهازنا من العثور على كدس عتاد من مخلفات التنظيم الإرهابي في منطقة الندا بقضاء ، ضمّ (٢٥) قذيفة هاون عيار (٦٠ ملم)، و(١٩) صاروخاً كبير الحجم، إضافةً إلى (٣) عبوات ناسفة، وجرى ضبطها وإتلافها أصولياً من قبل الجهات المختصة".