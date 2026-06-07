أثار غضباً واسعاً.. شرطة أربيل تعتقل المعتدي على مسن وتكشف تفاصيل صادمة

وذكرت المديرية في بيان، أن "شخصاً ظهر في مقطع فيديو وهو يعترض طريق مواطن مسن أثناء عودته إلى منزله في أحد شوارع ويعتدي عليه، ما أثار استياءً واسعاً بين المواطنين".وأضافت أن "مفارز تمكنت، بتوجيه ومتابعة مباشرة من مدير شرطة ، من إلقاء القبض على المتهم (أ.ف.د) فوراً".وأشارت إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهم يعاني من مرض نفسي"، مبينة أنه "تم تنظيم أوراق التحقيق الخاصة بالقضية، وقرر في أربيل توقيفه استناداً إلى المادة (413) من قانون العقوبات".وأكدت المديرية استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهم وفقاً للقانون.