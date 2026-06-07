غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات ثلاثة أيام

اعلنت العراقي، عن غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات لمدة ثلاثة أيام.







ويأتي هذا الإجراء وفق البيان "استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني وفي ضوء التطورات والتوترات الإقليمية الراهنة حفاظاً على سلامة وأمن "، مضيفا "سيخضع القرار للمراجعة وإعادة التقييم بصورة مستمرة وفقاً لما يستجد من معطيات على أن يتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات أو تحديثات تصدر بهذا الشأن". وقالت في بيان، "غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة وذلك بشكل مؤقت واحترازي".ويأتي هذا الإجراء وفق البيان "استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني وفي ضوء التطورات والتوترات الإقليمية الراهنة حفاظاً على سلامة وأمن "، مضيفا "سيخضع القرار للمراجعة وإعادة التقييم بصورة مستمرة وفقاً لما يستجد من معطيات على أن يتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات أو تحديثات تصدر بهذا الشأن".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من باتجاه " "، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل".