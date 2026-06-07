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محافظ كربلاء ينفي لـ السومرية نيوز سقوط طائرة مدنية في الصحراء
أمن
2026-06-07 | 16:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
372 شوهد
نفى محافظ
كربلاء
نصيف الخطابي
، مساء الأحد، سقوط طائرة مدنية في
الصحراء
.
وقال الخطابي في حديث لـ
السومرية نيوز
، "لا صحة لسقوط طائرة مدنية في
صحراء
غرب
كربلاء
والقوات الامنية تواصل التحقق اذا كانت مسيرة او بقايا صاروخ".
بدورها نفت
سلطة الطيران المدني
في بيان مقتضب، "سقوط طائرة مدنية في كربلاء".
وكان مصدر محلي أفاد، مساء الأحد، بسقوط جسم غريب في غرب كربلاء، وأشار الى أنباء عن سقوط طائرة مسيرة.
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