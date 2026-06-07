محافظ كربلاء ينفي لـ السومرية نيوز سقوط طائرة مدنية في الصحراء

نفى محافظ ، مساء الأحد، سقوط طائرة مدنية في .

وقال الخطابي في حديث لـ ، "لا صحة لسقوط طائرة مدنية في غرب والقوات الامنية تواصل التحقق اذا كانت مسيرة او بقايا صاروخ".

بدورها نفت في بيان مقتضب، "سقوط طائرة مدنية في كربلاء".

وكان مصدر محلي أفاد، مساء الأحد، بسقوط جسم غريب في غرب كربلاء، وأشار الى أنباء عن سقوط طائرة مسيرة.