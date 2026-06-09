المرور: الضغط على الطرق تجاوز 300%.. و45 ألف مخالفة مرورية في نصف عام

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كشف مدير المرور العام، الفريق الدكتور عدي سمير، عن جملة من الإجراءات والخطط التي تنفذها المديرية للحد من الحوادث المرورية وتنظيم حركة السير، مؤكداً في الوقت ذاته التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الطرق في .





وفي إطار تعزيز السلامة المرورية، تم رفد بمركبات مجهزة بأجهزة قياس درجة السكر، حيث تم ضبط 157 حالة قيادة تحت تأثير المسكرات خلال النصف الأول من العام الحالي. كما أكد مدير المرور أن أي معاملة مرورية أصولية يتم إنجازها حالياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز نصف ساعة.



وحذر الفريق سمير من فجوة كبيرة بين أعداد المركبات والشبكة الطرقية، موضحاً أن "عملية النسبة والتناسب بين عدد المركبات والطرق قد تفوق في بعض المناطق 300 بالمئة"، مما يضع ضغطاً هائلاً على البنية التحتية للبلاد.



وكشف الفريق الدكتور عدي سمير، عن إحصائيات دقيقة لعمليات الضبط المروري خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته نجاح بعض الإجراءات في تغيير سلوك السائقين على الطرق. وأعلن الفريق سمير عن نجاح المديرية في وضع العلامات المرورية وتخطيط الشوارع باستخدام الإمكانيات الذاتية، رغم أن هذه المهام تقع ضمن مسؤولية اللجان الخدمية. وأشار إلى أن المديرية شكلت لجاناً متخصصة قامت بتحديد ومعالجة "النقاط السوداء" التي تشهد تكراراً في الحوادث المرورية.وفي إطار تعزيز السلامة المرورية، تم رفد بمركبات مجهزة بأجهزة قياس درجة السكر، حيث تم ضبط 157 حالة قيادة تحت تأثير المسكرات خلال النصف الأول من العام الحالي. كما أكد مدير المرور أن أي معاملة مرورية أصولية يتم إنجازها حالياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز نصف ساعة.وحذر الفريق سمير من فجوة كبيرة بين أعداد المركبات والشبكة الطرقية، موضحاً أن "عملية النسبة والتناسب بين عدد المركبات والطرق قد تفوق في بعض المناطق 300 بالمئة"، مما يضع ضغطاً هائلاً على البنية التحتية للبلاد.وكشف الفريق الدكتور عدي سمير، عن إحصائيات دقيقة لعمليات الضبط المروري خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته نجاح بعض الإجراءات في تغيير سلوك السائقين على الطرق.

وأوضح مدير المرور أن المديرية سجلت ما مجموعه 45,384 مخالفة مرورية، جرى قبول 41,014 منها بشكل أصولي. وفي إطار الشفافية، أشار الفريق سمير إلى احتمالية حدوث بعض الأخطاء في تسجيل المخالفات، مؤكداً أن العمليات الإدارية والميدانية تخضع للمراجعة.



وفيما يتعلق بسلوكيات القيادة، أكد الفريق سمير أن "نسبة استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة انخفضت بنحو كبير" خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس استجابة من المواطنين للحملات التوعوية والرقابية. ومع ذلك، شدد مدير المرور على أن "السرعة الشديدة" لا تزال تمثل السبب الرئيسي والأكثر شيوعاً لغالبية الحوادث المرورية المسجلة على الطرق.

وأعلن مدير المرور العام أن المديرية ستطلق قريباً مشروعاً نوعياً يتيح للمواطنين إنجاز معاملات "إجازة السوق" و"تسجيل المركبات" عبر الهاتف المحمول.



