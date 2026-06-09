القبض على سوري انتحل صفة طبيب أسنان وافتتح عيادة داخل منزله بالأنبار

وذكرت القيادة في بيان، أن في نفذت العملية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة.وأضافت أن المداهمة جرت بالتنسيق مع مديرية وقسم التفتيش في ، وبمشاركة القوة الماسكة للأرض من مفاصل قيادة الشرطة.وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن ضبط أجهزة ومواد طبية خاصة بطب الأسنان داخل الدار، فضلاً عن إلقاء القبض على المتهم، الذي يحمل الأحرف (ن.ج.ح.ق)، بالجرم المشهود.وأكدت القيادة توقيف المتهم وفق أحكام المادة (260) من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.