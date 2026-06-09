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العثور على عبوة اثناء تبليط طريق حديثة – بيجي
أمن
2026-06-09 | 12:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
316 شوهد
أعلنت
هيئة الحشد الشعبي
، اليوم الثلاثاء، تفجير عبوة عُثر عليها اثناء تبليط طريق حديثة –
بيجي
.
وذكر بيان للهيئة، انه "ضمن الجهود الأمنية لحماية المواطنين وتأمين الطرق العامة، وأثناء تنفيذ أعمال إحدى الشركات العاملة في مشروع تبليط طريق حديثة –
بيجي
، تم العثور على عبوة ناسفة على جانب الطريق، حيث بادرت الشركة إلى إبلاغ الفوج الرابع للواء السابع والخمسون /
قيادة عمليات الأنبار
للحشد الشعبي".
وأضاف البيان، انه "على الفور، توجهت قوة من الفوج الرابع بالاشتراك مع الفوج الثاني / لواء مغاوير
قيادة عمليات الجزيرة
إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع العبوة واستخراجها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، ومن ثم تفجيـ.رها أصولياً دون وقوع أي أضرار".
وتأتي هذه الجهود – وفق البيان – "في إطار استمرار القوات الأمنية والحشد الشعبي في تأمين الطرق والمناطق الحيوية، بما يسهم في حماية المواطنين وضمان سلامة حركة التنقل والمشاريع الخدمية".
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