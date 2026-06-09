العثور على عبوة اثناء تبليط طريق حديثة – بيجي

وذكر بيان للهيئة، انه "ضمن الجهود الأمنية لحماية المواطنين وتأمين الطرق العامة، وأثناء تنفيذ أعمال إحدى الشركات العاملة في مشروع تبليط طريق حديثة – ، تم العثور على عبوة ناسفة على جانب الطريق، حيث بادرت الشركة إلى إبلاغ الفوج الرابع للواء السابع والخمسون / للحشد الشعبي".وأضاف البيان، انه "على الفور، توجهت قوة من الفوج الرابع بالاشتراك مع الفوج الثاني / لواء مغاوير إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع العبوة واستخراجها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، ومن ثم تفجيـ.رها أصولياً دون وقوع أي أضرار".وتأتي هذه الجهود – وفق البيان – "في إطار استمرار القوات الأمنية والحشد الشعبي في تأمين الطرق والمناطق الحيوية، بما يسهم في حماية المواطنين وضمان سلامة حركة التنقل والمشاريع الخدمية".