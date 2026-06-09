تفكيك شبكة دولية وضبط كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة في ميسان

وقالت المديرية في بيان، إن “عملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات أفراد الشبكة أسفرت عن الإطاحة بهم بالجرم المشهود”.وأضافت أن “العملية أسفرت أيضاً عن ضبط كيلوغرام واحد من مادة الكرستال المخدرة بحوزة المتهمين”.وأكدت أن “هذه العملية تمثل ضربة مهمة لشبكات الاتجار بالمخدرات التي تستهدف أمن المجتمع”، مشددة على “استمرار الجهود الاستخبارية والميدانية لملاحقة المتاجرين بالمواد المخدرة داخل البلاد وخارجها، وبإسناد من القضاء العراقي”.وأشارت إلى “عدم السماح لأي جهة إجرامية باستخدام كممر أو ساحة لنشاطاتها غير القانونية”.