اعتقال متهم قتل مواطنا في بغداد

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز قسم شرطة الإعلام في قيادة شرطة من إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل وقعت ضمن منطقة ، وأسفرت عن وفاة أحد المواطنين متأثراً بإصابته بإطلاق نار إثر مشاجرة بين الطرفين".

وأضاف البيان "فور ورود المعلومات، انتقلت المفارز المختصة إلى محل الحادث وباشرت بإجراءات التحري وجمع الأدلة وتعقب المتهم، حيث أثمرت الجهود الاستخبارية والتنسيق مع الجهات الساندة والجهد الفني عن تحديد مكان تواجده".



ولفت البيان الى أنه "أثناء تنفيذ واجب القبض، أقدم المتهم على وضع مسدس أسفل رقبته مهدداً بالانتحار ورافضاً الاستسلام، ما استدعى التعامل مع الموقف بحكمة ومهنية عالية، إذ استمرت محاولات التفاوض معه لأكثر من ساعتين لإقناعه بالعدول عن فعلته"، مضيفا "بإشراف مباشر من معاون قائد شرطة بغداد الكرخ، تمكن فريق تنفيذ عملية القبض من مباغتة المتهم والسيطرة عليه ونزع السلاح من يده وإلقاء القبض عليه دون وقوع أي إصابات، كما تم ضبط بندقية كلاشنكوف كانت مخبأة داخل دراجته النارية".